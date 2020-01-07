Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Политика
Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка
Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у людей
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Космос
Россия увеличила число космических запусков при нулевой аварийности
Россия увеличила количество успешных космических запусков. В 2019 году было проведено 25 пусков ракет-носителей космического назначения.
Политика
Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном
Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Армия и оружие
SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыбы из Китая
Ввоз некоторой продукции аквакультуры из Китая будет временно ограничен с 9 января, передает издание «Известия».
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Культура
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
Авто
Современные моторные масла могут ломать двигатель
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.