Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
Читать в источнике
Комментировать814

Подробнее о событии

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфаксвчера в 14:09

Вучич: лидеры России, Турции, Болгарии и Сербии обсудят кризис на Ближнем Востоке

ТАСС09:03

В Стамбуле запустили «Турецкий поток»

ТВ Центр07:57

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

РИА Новости08:20

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

Известия13:58

Путин прибыл в Турцию для запуска «Турецкого потока»

Вестник Кавказавчера в 13:49

Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток» на церемонии 8 января

DP.RUвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Политика

Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing

ФедералПресс 02:21
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
BFM.ru 16:40
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Известия 15:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Политика

Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
RT на русском 12:06
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Хоккей

Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ

Чемпионат вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассекретили пол будущего ребенка

Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Paparazzi.ru 15:14
Здоровье

Перечислены признаки отсутствия онкологии у людей

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
ToDay News Ufa 06 января в 12:38
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Известия 06 января в 20:57
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже

На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 06 января в 03:15
Космос

Россия увеличила число космических запусков при нулевой аварийности

Россия увеличила количество успешных космических запусков. В 2019 году было проведено 25 пусков ракет-носителей космического назначения.
ФедералПресс 11:30
Политика

Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном

Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.
ФАН 15:33
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
REGNUM 10:38
Армия и оружие

SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак

RT на русском 13:29
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыбы из Китая

Ввоз некоторой продукции аквакультуры из Китая будет временно ограничен с 9 января, передает издание «Известия».
Время Биробиджана 05 января в 22:40
Экономика

За 2019 год в России выросло число бедных

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Новосибирское отделение КПРФ 01:14
Культура

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
ТАСС 15:46
Авто

Современные моторные масла могут ломать двигатель

Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Автоновости дня 05:17
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Car.ru 01:14
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Шоу-бизнес

Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

Интересная Россия 09:36
Авто

Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq

Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Автоновости дня 09:53
Здоровье

В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства

Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Наша версия 12:29
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ugpressa.ru вчера в 15:40
Политика

В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное