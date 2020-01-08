Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Здоровье
Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Происшествия
Появилось видео обстрела «зеленой зоны» в Багдаде
В Интернете появилась видеозапись минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде, затронувшего здание посольства США.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Армия и оружие
КСИР перебрасывает своих военных в провинцию Идлиб
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - сообщили в ведомстве.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Политика
В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией
Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
Политика
Трюдо и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Ираке и авиакатастрофу Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана, говорится в заявлении канцелярии канадского премьера.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Космос
Астрономы нашли странную гигантскую звезду Бетельгейзе
Астрономы нашли необычную гигантскую звезду Бетельгейзе, расположенную в созвездии Орион.
Происшествия
Более 40 пожаров произошло в Якутии в новогодние праздники
На особом контроле сотрудников МЧС находилось проведение более 4 тысяч новогодних и рождественских праздничных мероприятий на 1340 объектах с массовым пребыванием людей.
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО
Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Армия и оружие
Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана
Ракетный удар Ирана по военной базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где дислоцируется американский военный контингент, были повреждены палатки, парковочные площадки и вертолет.