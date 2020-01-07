Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Армия и оружие
Трамп объявил о введении санкций против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Политика
Для украинцев усложнят безвизовый режим
Гражданам Украины усложнят въезд в ЕС. Новые правила будут введены в 2021 году.
Общество
В Неве из-за непогоды резко поднялся уровень воды
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Крупный ретейлер «Лента» меняет юрисдикцию
Крупный ритейлер "Лента" меняет юрисдикцию.
Армия и оружие
Трамп призвал НАТО к усилению альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке.
Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке
Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Шоу-бизнес
Фото располневшей Миллы Йовович на последнем месяце беременности
Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом.
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
В сети появились спутниковые снимки последствий ракетного удара Сухопутных войск КСИР по авиабазе США „Айн-Аль-Асад“ в Ираке.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Армия и оружие
Трамп объявил о введении санкций против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.