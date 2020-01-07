Политика

РБКРБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать703

Подробнее о событии

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

Известия13:58

Вучич прокомментировал открытие «Турецкого потока»

ТК Звезда09:47

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфаксвчера в 14:09

Вучич: лидеры России, Турции, Болгарии и Сербии обсудят кризис на Ближнем Востоке

ТАСС09:03

В Стамбуле запустили «Турецкий поток»

ТВ Центр07:57

Старт «Турецкого потока» — больше чем просто очередной успех России

РИА Новости10:45

Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток» на церемонии 8 января

DP.RUвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Политика

США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео

США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
ПРАЙМ 11:53
Армия и оружие

Трамп объявил о введении санкций против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Газета.Ru 11:38
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Наука

Брусничный сок понижает давление

Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
МИР 24 06 января в 15:59
Политика

Для украинцев усложнят безвизовый режим

Гражданам Украины усложнят въезд в ЕС. Новые правила будут введены в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 12:37
Общество

В Неве из-за непогоды резко поднялся уровень воды

Peterburg2.ru 09:56
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки повреждений военной базы США

News.ru 14:23
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Политика

Иран отказался передавать «черные ящики» рухнувшего Boeing

Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Общество

Крупный ретейлер «Лента» меняет юрисдикцию

Крупный ритейлер "Лента" меняет юрисдикцию.
Piter.tv 06:32
Армия и оружие

Трамп призвал НАТО к усилению альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 14:19
Политика

Названы версии крушения самолета в Иране

BFM.ru 13:27
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Политика

Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Шоу-бизнес

Фото располневшей Миллы Йовович на последнем месяце беременности

Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом.
StarHit.ru 14:00
Армия и оружие

Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США

В сети появились спутниковые снимки последствий ракетного удара Сухопутных войск КСИР по авиабазе США „Айн-Аль-Асад“ в Ираке.
Rusvesna.su 14:03
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране Boeing не могли связаться с диспетчерами

РЕН ТВ 10:44
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК 11:12
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Армия и оружие

Трамп объявил о введении санкций против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Газета.Ru 11:38
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

В Оттаве произошла массовая стрельба

В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
BFM.ru 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное