Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода «Турецкий поток». В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с ними символический вентиль повернули премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.
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В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

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