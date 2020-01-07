Политика
КоммерсантъПутин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода «Турецкий поток». В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с ними символический вентиль повернули премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.
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Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Здоровье
В Якутске 68 человек заболели корью
Число заболевших корью в Якутске составило 68 человек, сообщает РИА "Новости". Шестнадцать пациентов находятся на стационарном лечении.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Пенс заявил, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США
Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать США.
Авто
В Сети представили концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Общество
В Иркутской области изъяли порядка 2 000 упаковок снюса
В общей сложности было изъято 136 партий снюса (1 987 упаковок). 1 199 упаковок снюсов имели заграничное происхождение.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Армия и оружие
Минобороны РФ в 2020 году получит 40 тысяч автоматов Калашникова АК-12
Министерство обороны России в 2020 году получит партию из 40 тысяч единиц автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе ведомства.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для нового фильма о Джеймсе Бонде
Фильм режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» станет последним для актера Дэниэла Крэйга в роли тайного агента 007.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»
Первое шоу оказалось лучшим в категориях "Телевизионный драматический сериал" и "Актер в драматическом телесериале" (Брайан Кокс), второе - в "Комедийном телесериале или мюзикле" и "Лучшей актрисе в комедийном телесериале или мюзикле" (Фиби Уоллер-Бридж).
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.