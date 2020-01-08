Политика
Lenta.ruПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Трансляция торжественной церемонии опубликована на YouTube-канале RT на русском.
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Общество
Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января
Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полётов на Ближнем Востоке
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе.
Культура
В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Наука
Огромное скопление морских черепах сняли на видео
Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе
Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Армия и оружие
Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке
В Штатах заверили, что военные не останутся без защиты государства. Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Хоккей
Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина матч стал дебютным в НХЛ.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Трюдо обсудил с Трампом крушение украинского самолета в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке и крушение украинского авиалайнера в Иране.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Авто
В Сети появился концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП
Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.