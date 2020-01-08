Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Трансляция торжественной церемонии опубликована на YouTube-канале RT на русском.

Политика Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.

Армия и оружие Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.

Наука Огромное скопление морских черепах сняли на видео Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.

Космос Стало известно меню первого космического экипажа Индии В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.

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Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Политика Трюдо обсудил с Трампом крушение украинского самолета в Иране Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке и крушение украинского авиалайнера в Иране.

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Авто В Сети появился концепт Lada Vesta Premium Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.

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