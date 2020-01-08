Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Трансляция торжественной церемонии опубликована на YouTube-канале RT на русском.
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