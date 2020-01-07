Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Происшествия
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП
Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
Пассажир легковушки погиб в ДТП 3 января в Забайкалье
Пассажир Datsun on-DO погиб в ДТП 3 января в Забайкалье. Установлено, что водитель машины был пьян.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Общество
Вас ждет сегодня романтическое свидание: астропрогноз на 8 января
Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.
Футбол
21-й тур премьер-лиги будет посвящен памяти Игоря Нетто
Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Энергетика
Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова обнажилась на курорте в Таиланде
Популярная телеведущая Ольга Орлова совсем недавно уехала на отдых в Таиланд, опубликовав несколько фотографий в социальных сетях.
Политика
Евросоюз решил ужесточить безвизовый въезд для украинцев
По данным СМИ, режим ужесточат уже с 2021 года. Дело в том, что Евросоюз решил создать единую базу данных о въезжающих в зону Шенгена.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального сотового оператора
«Яндекс» изучает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO). Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источники на рынке.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Политика
Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование крушения самолета
По сообщению телеканала, Трюдо подчеркнул, что главы МИД Канады и Ирана обсудят необходимость расследования причин крушения самолета.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Авто
Geely и Mercedes-Benz объединились для выпуска электромобилей
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS
Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
Футбол
«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу
«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.