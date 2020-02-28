Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
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«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении
 Кремля.
РБК07:06

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Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

РБК07:06

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

РИА Новости11:15

Путин и Эрдоган договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу»

RT на русском08:13

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Коммерсантъ06:12

Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

Газета.Ru12:33

Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу

Московский Комсомолец Турция06:58

Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

ТАСС05:56
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Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
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Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918

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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

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Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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