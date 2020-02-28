Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Читать в источнике
Комментировать961
с чего всё началось
«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении
 Кремля.
РБК07:06

Подробнее о событии

Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

Газета.Ru12:33

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

РИА Новости11:15

Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

РБК07:06

Путин и Эрдоган договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу»

RT на русском08:13

Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу

Московский Комсомолец Турция06:58

Путин и Эрдоган назвали борьбу с террористами приоритетной задачей

Известия06:55

Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

ТАСС05:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Происшествия

Раскрыты подробности гибели россиян на банной вечеринке

Lenta.ru 20:09
Здоровье

Минздрав выступает за лечение редких болезней средствами госбюджета

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина заявила о том, что финансирование лечения редких заболеваний должно происходить за счет федерального бюджета.
SM News 07:30
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 21:41
Армия и оружие

Россия направила в Средиземное море 10 военных кораблей и 2 подлодки

Как оказалось, в настоящий момент в Средиземном море находится сразу 10 российских военных кораблей и две подводные лодки, которые могут стать решающим средством победы над боевиками.
Avia.pro 21:25
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 20:13
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

МонаВиста вчера в 10:08
Футбол

Владимир Рыков: «Всем игрокам „Динамо“ есть что обсудить с Бувачем»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» отметил, что с новым спортивным директором Желько Бувачем всем игрокам есть, что обсудить.
Спорт-Экспресс 21:55
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов

Сирийская армия имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба, заявил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном гибели 33 турецких военных в Сирии.
РИА Новости 20:21
Биатлон

Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Российская газета вчера в 14:27
Технологии

Epic Games пропустит конференцию GDC 2020 из-за коронавируса

Epic Games — не первая компания, которая отказалась от участия в GDC 2020 из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
3DNews 01:34
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Политика

Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу

Представители компаний Facebook и Twitter поставили под сомнение сообщения о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях, сообщает издание PCMag.
РИА Новости 17:23
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
REGNUM 05:34
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru 20:28
Здоровье

Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают

Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Московский Комсомолец 09:05
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Гаджеты

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Актуальные Новости вчера в 14:38
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Политика

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Известия 07:59
Политика

Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года

Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Политсовет 07:50
Здоровье

Названы опасности офисной работы

Поскольку работа офисных сотрудников часто предполагает длительное нахождение за компьютером, могут возникнуть проблемы со зрением.
Lenta.ru 20:50
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню

Принц Гарри стал участников записи новой композиции Джона Бон Джови, который является лидером рок-коллектива Bon Jovi.
Актуальные Новости 15:33
Политика

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
РИА Новости вчера в 08:33
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument вчера в 01:24
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY вчера в 06:11
Кино

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное