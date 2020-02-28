с чего всё началось

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом

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