Политика
RT на русскомЛавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
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Политика
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