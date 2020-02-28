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КоммерсантъПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщает пресс-служба Кремля, они обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
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