Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта

Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
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Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
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СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
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В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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