Политика
Взгляд.руПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Хоккей
Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Общество
Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта
Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
Происшествия
Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Политика
СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов
Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Здоровье
О чем врачи вам не говорят: что нужно знать о раке
Даже если рак у больного обнаружат, врачи могут скрыть от него диагноз.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Происшествия
Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
Сегодня, 12 декабря, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.