Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры в субботу, 9 ноября. Об этом сообщили в администрации турецкого главы. В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.

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