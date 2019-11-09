Политика
ИзвестияПутин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры в субботу, 9 ноября. Об этом сообщили в администрации турецкого главы. В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.ТАСС13:05
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