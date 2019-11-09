Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры в субботу, 9 ноября. Об этом сообщили в администрации турецкого главы. В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

В Анкаре сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
ТАСС13:05

Подробнее о событии

В Анкаре сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии

ТАСС13:05

Путин и Эрдоган обсудили ход выполнения меморандума РФ и Турции по Сирии

Интерфакс13:24

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

РИА Новости15:10

В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным

РБК13:57

Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума по Сирии

Коммерсантъ13:44

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму

Известия13:09

Администрация Эрдогана рассказала о телефонном разговоре с Путиным

Московский Комсомолец13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
РБК 13:25
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Общество

Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены

9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.
Народные новости 08:50
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в помещении

Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Общество

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Автоновости дня 14:35
Авто

«Русский Прадо» получит абсолютно новый силовой агрегат

SpeedMe 08:08
Футбол

«Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.
Бомбардир.ру 13:06
Происшествия

В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Известия 09:24
Происшествия

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

Фонтанка.Ру 11:31
Спорт

Российские «пляжники» остались без медалей Межконтинентального кубка

Чемпионат 11:13
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 05:34
Происшествия

В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик

Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Футбол

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

Вести.Ru 14:50
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Футбол

Гол Икарди принес «ПСЖ» победу над «Брестом»

Sportbox.RU 13:27
Общество

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

РБК 14:54
Политика

В МИД России надеются, что у Ирана не будет ядерного оружия

Москва надеется, что у Ирана не будет ядерного оружия, для этого созданы необходимые механизмы контроля и проверки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

Преобразившуюся Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской

Актуальные Новости 00:54
Авто

Geely представила совершенно новый кроссовер

Китайцы представили совершенно новый кроссовер Geely Icon.
АвтоВзгляд вчера в 06:37
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

РИА Новости 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное