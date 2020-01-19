Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган встретятся в Берлине

Президенты России и Турции проведут отдельную встречу сегодня в Берлине на полях международной конференции по Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры до начала конференции.
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