Президенты России и Турции проведут отдельную встречу сегодня в Берлине на полях международной конференции по Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры до начала конференции.

Путин и Эрдоган встретятся в Берлине

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