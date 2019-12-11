Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

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РБКвчера в 13:41

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

РИА Новостивчера в 13:53
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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РИА Новости вчера в 21:50
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Lenta.ru вчера в 23:32
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