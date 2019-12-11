Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры

О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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