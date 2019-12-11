Политика
Взгляд.руПутин и Эрдоган провели телефонные переговоры
О своем намерении провести с Путиным телефонные переговоры Эрдоган заявил ранее, также он сообщил, что встретится с российским лидером 8 января в Стамбуле.
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Армия и оружие
На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
Общество
Американских преподавателей выдворили из Рязани
Группа преподавателей университета Буффало приехала в областной центр, чтобы выступить перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Происшествия
Обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга вынесли приговор
Напомним, что теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года, в нем погибли 16 человек и более 100 оказались ранеными.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Общество
Детский омбудсмен оценила будущее девочки, 5 лет живущей в медцентре
Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, обращались к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Космос
Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Общество
Дания назвала авторов жалобы на «Северный поток — 2»
Жалобу на решение Дании об утверждении маршрута газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря подали польская экологическая организация.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад
В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Космос
ALMA видит самую далекую пыльную галактику скрытую из виду
Астрономы, использующие массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), заметили свет массивной галактики, замеченной всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.
Политика
США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы
Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.