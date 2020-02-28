с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости". Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Кино Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле 2020-го Не успел первый сезон анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» завершиться 21 февраля, а студия Warner уже объявила дату выхода продолжения — 3 апреля 2020 года.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин решит судьбу бога в Конституции «Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.

Экономика Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.

Армия и оружие Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Общество Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Политика Голосование о поправках к Конституции РФ пройдет 22 апреля Комитет по государственному строительству и законодательству при Государственной Думе РФ поступила информация о дате проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.