Политика
Газета.RuПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости". Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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