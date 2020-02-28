Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости". Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе Кремля, в ходе разговора Путин и Эрдоган отметили важность повышения координации по каналам министерств обороны двух государств.
РБК06:00

Подробнее о событии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Коммерсантъ06:12

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

РБК06:00

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе

Московский Комсомолец Турция05:15

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

РИА Новости05:58

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русском05:59

Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

ТАСС05:58

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

REGNUM06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие

Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Гаджеты

Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020

Компания показала смартфон Apex 2020, и это именно тот случай, когда один девайс вобрал в себя сразу несколько технологий, которые отдельно реализованы в других смартфонах.
The GEEK 05:30
Спорт

Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 05:51
Происшествия

Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Народные новости вчера в 16:33
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Армия и оружие

Пять истребителей НАТО не смогли перехватить российский Ту-95

26 февраля в районе Норвежского моря пять натовских истребителей пытались обнаружить российский бомбардировщик.
Южный Федеральный вчера в 23:46
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда

В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Думская.
Известия 06:44
Происшествия

В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
ТАСС 06:24
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
РЕН ТВ 05:04
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы

Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Московский Комсомолец 02:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
REGNUM 06:09
Футбол

Погба возобновит тренировки в общей группе «МЮ» со следующей недели

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернется к тренировкам в общей группе в начале следующей неделе, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 05:58
Энергетика

США и Великобритания нарастили закупки российской нефти

По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
Профиль вчера в 01:52
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Здоровье

70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Аргументы недели вчера в 22:41
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Вести.Ru 04:14
Экономика

Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
РБК 06:14
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM 05:30
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Экономика

Сбербанк назвал предел возможного падения курса рубля

С одной стороны, в Китае практически прекратился рост числа заболеваний за пределами провинции Хубэй.
Profinance.ru 26 февраля в 07:13
Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное