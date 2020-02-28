с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости". Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

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