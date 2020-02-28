Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости". Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.
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с чего всё началось
«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении
 Кремля.
РБК07:06

Подробнее о событии

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русском05:59

Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

РБК07:06

Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу

Московский Комсомолец Турция06:58

Путин и Эрдоган назвали борьбу с террористами приоритетной задачей

Известия06:55

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Коммерсантъ06:12

Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

ТАСС05:58

Иран считает необходимым стабилизировать ситуацию в Идлибе

РИА Новости05:50
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Общество

Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
ТАСС Наука 07:25
Здоровье

Число жертв коронавируса за пределами Китая достигло 70 человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.
Ридус вчера в 23:53
Армия и оружие

Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Футбол

Игрок «Локомотива» Джорджевич думал о получении российского паспорта

Газета.Ru 00:40
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Здоровье

Что есть и чего нет в медицине Севастополя

Больше и лучше В 2019 году в государственные медицинские учреждения Севастополя поступило 476 единиц оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей.
ForPost 03:44
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:09
Спорт

Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
РЕН ТВ 07:33
Происшествия

В Абакане школьники и учитель получили ожоги на уроке

В абаканской школе №20 учительница и несколько учеников 2-го класса получили ожоги от дезинфицирующей лампы, сообщает «Шанс».
RuNews24.ru 01:06
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 08:10
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Религия

В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Взгляд.ру 04:42
Футбол

«Днепр-1» — «Динамо» Киев: привлекательная вывеска

Предлагаем прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги, в котором 28 февраля «Днепр-1» принимает киевское «Динамо».
Все про Спорт ру вчера в 18:31
Политика

ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 03:56
Происшествия

На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие

Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова.
Фонтанка.Ру 07:43
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Технологии

Контроллер игровой консоли PlayStation 5 может получить поддержку беспроводной зарядки

Стало известно о том, что компания Sony запатентовала съёмный зарядный адаптер, который может подключаться к контроллеру игровой консоли PlayStation 5. Заявка на патент была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности летом прошлого года, но для публичного просмотра документация стала доступна только теперь.
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Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 06:13
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
РИА Новости 07:36
Футбол

Кокорин намерен сыграть за сборную России на Евро-2020

Российская газета 08:08
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