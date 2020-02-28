Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость дополнительных мер для стабилизации обстановки. Главы государств договорились проработать возможность проведения встречи в ближайшее время.
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«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении
 Кремля.
РБК07:06

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Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

Газета.Ru12:33

Путин и Эрдоган договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу»

RT на русском08:13

Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

ТАСС05:56

Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу

Московский Комсомолец Турция06:58

Путин и Эрдоган назвали борьбу с террористами приоритетной задачей

Известия06:55

Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

РБК07:06

Иран считает необходимым стабилизировать ситуацию в Идлибе

РИА Новости05:50
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Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
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YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Наука

Продемонстрирована роль поперечного свода стопы

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Общество

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Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости 10:56
Армия и оружие

В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.
RT на русском 17:50
Происшествия

В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов сухим льдом

Коммерсантъ 14:57
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Сборочно-командное судно проекта «Морской старт» направилось в Россию

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Анемия, гастрит и паника: с чем АнастасияТарасова столкнулась при планировании 2-й беременности

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Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем

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Наука

Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод

Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Индикатор 12:50
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Наука

Употребление молока увеличивает риск развития рака молочной железы

Ранее РИА LIVE24 писало, что регулярное употребление молока также увеличивает хрупкость костей. Из-за него риск переломов возрастает на 60%.
Live24 26 февраля в 05:58
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Кино

Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru 08:33
Общество

Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
News.ru 10:38
Армия и оружие

Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом

США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Известия 11:09
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
ТАСС 04:28
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa вчера в 02:49
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Политика

Эрдоган после разговора с Путиным поговорил с Трампом и Меркель

Диалог с Трампом и Меркель состоялся после разговора Эрдогана в президентом России Владимиром Путиным 28 февраля.
Lenta.ru 14:24
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
ToDay News Ufa вчера в 23:26
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Детали сюжета, новый хедкраб и крафт — подробности о Half-life: Alyx

В Half-Life: Alyx не появятся Барни, доктор Кляйнер, Уоллес Брин и Пёс. Релиз Half-Life: Alyx запланирован на 23 марта.
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Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:27
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400 человек

Газета.Ru 26 февраля в 12:59
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