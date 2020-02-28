с чего всё началось

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость дополнительных мер для стабилизации обстановки. Главы государств договорились проработать возможность проведения встречи в ближайшее время.

Путин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время

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