Политика
Российская газетаПутин и Эрдоган решили встретиться в ближайшее время
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость дополнительных мер для стабилизации обстановки. Главы государств договорились проработать возможность проведения встречи в ближайшее время.
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Эрдоган и Путин договорились в ближайшее время провести личную двухстороннюю встречу
Московский Комсомолец Турция06:58
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