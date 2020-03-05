Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле

Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз. После протокольной части Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали за закрытыми дверями.
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Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Газета.Ru12:00

Путин и Эрдоган могут выступить с заявлением по итогу переговоров

Красная весна11:47

Эрдоган добился встречи с Путиным после звонка в Кремль

Утро.ru02 марта в 04:58

Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости09:36

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате «один на один»

Москва 2406:28

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются более трёх часов

RT на русском09:19

Песков: Путин и Эрдоган могут сделать заявление для прессы

REGNUM11:02
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Политика

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Известия 09:21
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело 05:27
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Футбол

Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба

Уверен, что город справится с задачей Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.
Советский спорт 05:00
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

В издании напомнили случай, когда американский эсминец «Росс» совершал в водах Черного моря дерзкие маневры, которые на фоне заявлений Вашингтона о планах изолировать Росси.
ГЛАС.RU 10:25
Футбол

Тер Штеген может перейти в «Ювентус»

В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
REGNUM 09:49
Технологии

Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления

Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Sostav.ru 03:25
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Деловое.ТВ вчера в 12:44
Экономика

Правительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка

Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка.
Коммерсантъ 08:28
Политика

Турецкий спецназ препятствует выдворению беженцев из Греции

ГЛАС.RU 06:14
Политика

Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
РИА Новости 10:17
Происшествия

В Турции прокурор просит оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор требует оправдать пятерых из 28 фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:43
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Авто

Новый электрокар Fiat 500 порадовал запасом хода

«Питается» двигатель от «батарейки» на 42 кВт*ч. Подобный тандем позволит будущему владельцу проехать более 300 километров без подзарядки.
Car.ru 03:50
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Общество

Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
РБК 05:58
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Авто

В феврале российский авторынок снизился на 2%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автоновости дня 06:44
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации 00:15
Футбол

«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Metaratings 10:05
Общество

Журнал Time поместил на свои обложки сто «женщин года»

Американский журнал Time в новой номинации выбрал сто "Женщин года", определивших облик столетия начиная с 1920-х годов, и посвятил каждой новую обложку.
РИА Новости 09:57
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Общество

«Аэрофлот» сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом

Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.
ТАСС 08:01
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