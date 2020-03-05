Политика
Российская газетаПутин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Переговоры президентов России и Турции в Кремле продолжались три часа с глазу на глаз. После протокольной части Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали за закрытыми дверями.
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Политика
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Футбол
Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба
Уверен, что город справится с задачей Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.
Армия и оружие
Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США
В издании напомнили случай, когда американский эсминец «Росс» совершал в водах Черного моря дерзкие маневры, которые на фоне заявлений Вашингтона о планах изолировать Росси.
Футбол
Тер Штеген может перейти в «Ювентус»
В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.
Технологии
Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления
Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Экономика
Правительство разрешило Силуанову участвовать в набсовете Сбербанка
Правительство России разрешило министру финансов Антону Силуанову безвозмездно участвовать в работе наблюдательного совета Сбербанка.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Происшествия
В Турции прокурор просит оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор требует оправдать пятерых из 28 фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Авто
Новый электрокар Fiat 500 порадовал запасом хода
«Питается» двигатель от «батарейки» на 42 кВт*ч. Подобный тандем позволит будущему владельцу проехать более 300 километров без подзарядки.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Авто
В феврале российский авторынок снизился на 2%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Футбол
«Спартак» подаст жалобу на судейство Иванова в матче с ЦСКА
Московский «Спартак» намерен подать жалобу на работу главного арбитра Сергея Иванова в матче четвертьфинала Кубка России с ЦСКА (3:2 дополнительное время).
Общество
Журнал Time поместил на свои обложки сто «женщин года»
Американский журнал Time в новой номинации выбрал сто "Женщин года", определивших облик столетия начиная с 1920-х годов, и посвятил каждой новую обложку.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Общество
«Аэрофлот» сообщил о больших потерях из-за ситуации с коронавирусом
Авиакомпания "Аэрофлот" несет большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев.