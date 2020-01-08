Политика

РБКРБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Эрдоган рассказал, кто придумал название газопровода «Турецкий поток»

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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

РБК08:17

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РИА Новостивчера в 13:11

В Стамбуле проходит церемония открытия газопровода «Турецкий поток», в которой участвуют президенты России и Турции

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Эрдоган заявил, что Турция и Россия продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества

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Путин и Эрдоган запускают «Турецкий поток»

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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
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Astera 05:04
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
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Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

Lenta.ru 08:02
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
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Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
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Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

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МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru вчера в 02:40
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Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Шоу-бизнес

Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике

На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

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ФАН 06:42
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
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IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

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Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

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Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
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