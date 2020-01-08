На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Иране разбился украинский пассажирский Boeing Boeing 737 разбился вскоре после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщил Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

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