Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Армия и оружие
Глава МИД Ирана назвал авиаудар по базам США в Ираке самообороной
Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф дал комментарий после атаки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на американские военные базы в Ираке.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский Boeing
Boeing 737 разбился вскоре после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщил Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Армия и оружие
«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»
Иран нанес ответ по американским базам утром 8 января после двух часов ночи.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Гаджеты
Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона
В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Космос
Астрономы предсказали ярчайшую вспышку новой звезды
Астрономы отметили, что в течение этого времени яркость звезды постепенно нарастала и увеличилась на величину 2,5 — вдесятеро в абсолютных величинах.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Политика
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.