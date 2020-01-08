Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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