Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
Читать в источнике
Оценить431
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Космос
Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд
Астрономы рассказали о гигантской катастрофе, зафиксированной телескопами. Речь идет об эпическом столкновении нейтронных звезд.
Армия и оружие
Белый дом: Трамп сделает заявление по ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп в 19:00 по Москве сделает заявление по ситуации в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
Авто
Показаны первые фото внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Политика
Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани
Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Политика
Зеленский направил в Иран самолет с экспертами после катастрофы Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в Иран борта с экспертами и поисково-спасательной группой после катастрофы Boeing.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
Хоккей
«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены
Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни
В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Авто
Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN
Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Авто
В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Общество
Китайский стал самым популярным языком в Steam
Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.