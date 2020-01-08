Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США
Иран запустил вторую волну ракет по военным объектам США в Ираке.
Культура
«Оскар» вновь пройдет без ведущего
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.
Транспорт
Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году
Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году.
Футбол
Тарасов поедет на сборы с «Рубином»
По информации «СЭ», 32-летний полузащитник Дмитрий Тарасов поедет на сборы с казанским «Рубином».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Армия и оружие
Иран выпустил по американским военным базам в Ираке до 24 ракет
При атаке Ирана на военную базу США в Ираке выпущено от 20 до 24 баллистических ракет.
Общество
Российский газ из «Северного потока-2» дошёл в ФРГ иным путём
Вместо запланированных объёмов газа, которые предполагалось пустить по "СП-2", топливо стали поставлять по первой нити газопровода Eugal, фактически являющейся его продолжением, расположенным на германской территории вплоть до границ с Чехией.
Гаджеты
Популярный недорогой Samsung получил Android 10 раньше времени
Компания Samsung начала распространять обновление фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для недорогого смартфона Galaxy A40s.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Космос
Новейший телескоп NASA обнаружил потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года взамен телескопа «Кеплер», обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода в жидкой форме, пишет издание Le Figaro.
Политика
На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране
На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
Общество
В Иркутской области изъяли порядка 2 000 упаковок снюса
В общей сложности было изъято 136 партий снюса (1 987 упаковок). 1 199 упаковок снюсов имели заграничное происхождение.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Наука
Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении
В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.
Происшествия
Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей
Из-за огня часть здания парковки обрушилась, повредив около 200-300 машин, пишет РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию NRK.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.