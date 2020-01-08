Политика
ВедомостиПутин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»
В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран. «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Авто
Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Армия и оружие
В Приазовье ВМС Украины отогнали от берега корабль российских спецслужб
Корабль российских спецслужб приблизился к берегам Украины в среду, сообщила пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Хоккей
ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби в матче КХЛ
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Культура
Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России
Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Политика
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Авто
Начались продажи нового Hyundai Grandeur
Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Происшествия
Установление причин крушения украинского лайнера возложено на Иран
Выяснять технические причины крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737-800 в Тегеране придется иранской стороне, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, в опубликованном 9 января материале на сайте МВД Украины.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Футбол
21-й тур премьер-лиги будет посвящен памяти Игоря Нетто
Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
Футбол
Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Гаджеты