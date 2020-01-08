На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Финансы Курс евро опустился ниже 68 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.

Политика В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.

Здоровье Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.

Общество Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.

Экономика Стоимость жилья в России может вырасти на треть В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.

Политика Особое мнение: Дмитрий Быков Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.

Наука Производство еды из воздуха запустят в лабораториях к 2022 году К 2022 году запустят в лабораториях производство еды из воздуха, воды и электричества, об этом заявили финские научные специалисты из компании Solar Food.

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Экономика Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.