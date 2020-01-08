Политика
РБКПутин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Наука
Производство еды из воздуха запустят в лабораториях к 2022 году
К 2022 году запустят в лабораториях производство еды из воздуха, воды и электричества, об этом заявили финские научные специалисты из компании Solar Food.
Армия и оружие
Трамп: США не позволят Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления рассказал о ядерном оружии Ирана.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.