Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата. Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19. Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов.