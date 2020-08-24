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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата. Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19. Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
Коммерсантъ09:57
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Эхо Москвы

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Эхо Москвы13:03
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 24 августа. Немецкие врачи назвали диагноз Навального, российскую вакцину от COVID испытают на белорусах

URA.Ru13:00
ФедералПресс

Белоруссия договорилась с Россией о поставках вакцины от коронавируса

ФедералПресс10:30
ТАСС

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

ТАСС12:32
РИА Новости

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

РИА Новости09:48
Телеканал 360°

Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от коронавируса

Телеканал 360°09:46
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБК10:42
КП - Беларусь

«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

КП - Беларусь09:59

В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»

Футбольный клуб "Краснодар" обратился в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) после встречи четвертого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбурского "Урала", рассказали РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости13:28

Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Военное обозрение10:35
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Алексиевич вызвали в СК Белоруссии из-за призывов к захвату власти

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», - сказано в сообщении пресс-службы КС.
Финансовая газета12:31
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