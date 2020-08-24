Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
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Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата. Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19. Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
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