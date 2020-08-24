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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата. Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19. Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
Коммерсантъвчера в 09:57
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РИА Новости

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 09:48
Эхо Москвы

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Эхо Москвывчера в 13:03
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 24 августа. Немецкие врачи назвали диагноз Навального, российскую вакцину от COVID испытают на белорусах

URA.Ruвчера в 13:00
Телеканал 360°

«Человек пытается выжить». Белорусский политолог объяснил, почему Лукашенко резко переменился к России

Телеканал 360°вчера в 12:29
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБКвчера в 10:42
ТАСС

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

ТАССвчера в 12:32
Известия

Песков подтвердил возможное участие Белоруссии в испытаниях российской вакцины

Известия17:01

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Строительство новой троллейбусной линии в Чите перенесли на 2021 год

«В 2020 году планировалось начать строительство троллейбусной линии «Троллейбусное депо – Каштак» и закрытие трёх котельных, однако из-за пандемии реализация этих мероприятий перенесена на 2021 год», - говорится в сообщении.
ZAB.RUвчера в 08:44
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Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети

Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через WI-FI, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ19:03
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Ученые подтвердили «блуждание» ледяной корки спутника Юпитера Европы

Как сообщается, старший научный сотрудник Ассоциации космических исследований университетов доктор Пол Шенк из Института Луны и планет (LPI) провел новое исследование, подтвердившее ранее имевшееся предположение о том, что круговые следы на поверхности Европы возникли вследствие переориентации ледяной оболочки относительно оси вращения луны.
ИА Красная Весна22 августа в 02:42

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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