Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Сегодня у глав двух государств состоялся телефонный разговор, во время которого Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает сайт Кремля
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