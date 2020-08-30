Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Сегодня у глав двух государств состоялся телефонный разговор, во время которого Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает сайт Кремля
.
Телеканал 360°05:47
Подробнее о событии
РБК

Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии

РБК05:51
Интерфакс

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Интерфакс05:34
Lenta.ru

Путин созвонился с Лукашенко

Lenta.ru05:03
Телеканал 360°

Путин и Лукашенко встретятся в Москве

Телеканал 360°05:47
URA.Ru

Путин и Лукашенко встретятся в Москве

URA.Ru05:31
РИА Новости

Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет

РИА Новости05:42
Известия

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Известия05:34

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
538

В Калифорнии рассмотрят вопрос выплаты репараций потомкам рабов

Вопрос о выплате репараций потомкам американцев, чьи предки были рабами, будет рассматривать группа из девяти членов законодательного собрания Калифорнии, 30 августа сообщило информационное агентство Associated Press.
ИА Красная Весна01:28
20

В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
142

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
204

Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40

27 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

В регионе фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции с российских курортов, случаи инфицирования при посещении салонов красоты и косметологических салонов, в общественном транспорте.
Телепортвчера в 04:08
134