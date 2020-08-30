Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.