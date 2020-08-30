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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
— Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, — говорится в сообщении
.
Life.ru05:34
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Московский Комсомолец

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

Московский Комсомолец05:35
ТАСС

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

ТАСС05:44
Интерфакс

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Интерфакс05:34
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

Коммерсантъ05:29
RT на русском

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

RT на русском10:12
РБК

Путин поздравил Лукашенко с 66-летием

РБК06:15
РИА Новости

Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет

РИА Новости05:42
КП - Беларусь

Лукашенко и Путин договорились о встрече в ближайшее время

КП - Беларусь06:27

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

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