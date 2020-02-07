Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин и Лукашенко начали переговоры наедине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры наедине в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости в пятницу, 7 февраля.
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Александр Лукашенко
И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега, а вот тут, пониже, рядом, снега много.
— Александр ЛукашенкоDaily Storm 06:00

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