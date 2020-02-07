Политика
Lenta.ruПутин и Лукашенко начали переговоры наедине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры наедине в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости в пятницу, 7 февраля.
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И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега, а вот тут, пониже, рядом, снега много.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Общество
Учительница объяснила детям правила написания русского мата
Учительница школы №14 в Уссурийске объяснила ученикам правила написания русского мата с примерами, написанными на доске.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Политика
Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Авто
Названы 6 популярных машин с более дорогим содержанием, чем кажется
Космос
SpaceX хочет сдавать свои ракеты в аренду от $1 млн
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Гаджеты
Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro
По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Баскетбол
«Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Фигурное катание