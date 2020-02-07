И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега, а вот тут, пониже, рядом, снега много.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры наедине в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости в пятницу, 7 февраля.

Политика Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Политика Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Политика В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

Гаджеты Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Гаджеты Redmi избавляется от своего смартфона K20 Pro По словам вице-президента компании Xiaomi и главы бренда Redmi Лу Вейбинга, смартфон Redmi K20 Pro снимают с производства, а его продажи продлятся до исчерпания складских запасов.

Кино «Хищные птицы» вышли в российский прокат С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.

Общество В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру На аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса 6 февраля зафиксировали рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Лавров назвал доверительной беседу с Мадуро Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его беседа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошла в очень доверительном ключе.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.