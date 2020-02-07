Политика

ФАНФАНПутин и Лукашенко начали переговоры в Красной поляне

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Красной поляне в Сочи.
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Момент истины: Путин и Лукашенко обсуждают энергоносители в Сочи

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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Life.ru05:08

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RT на русском05:08
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Лукашенко и Путин решили сыграть в хоккей

КП - Беларусь08:04
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Хоккей

Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи

РИА Новости 09:40
Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
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СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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Lenta.ru 05:36
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Lenta.ru вчера в 09:57
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
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Премьер Черногории опроверг данные о заморозке закона о церквях

Премьер-министр Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о вероисповедании.
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Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС

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Газета.Ru вчера в 19:41
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В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
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