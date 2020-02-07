Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Красной поляне в Сочи.

Путин и Лукашенко начали переговоры в Красной поляне

Происшествия Частный вертолет разбился под Казанью Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.

Общество Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.

Гаджеты Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Политика Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

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Политика Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС и провёл ряд перестановок в силовых ведомствах.

Единоборства Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.

Происшествия Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.