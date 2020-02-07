Политика
ФАНПутин и Лукашенко начали переговоры в Красной поляне
Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Красной поляне в Сочи.
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Хоккей
Путин и Лукашенко играют в хоккей в Сочи
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Гаджеты
Новые iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа в Корее
На ещё не анонсированные смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 в Корее уже начали принимать заказы, сообщает iXBT.ru.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии
Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Премьер Черногории опроверг данные о заморозке закона о церквях
Премьер-министр Черногории Душко Маркович опроверг сообщения о готовности приостановить действие закона о вероисповедании.
Культура
Около 9 тыс. человек ежедневно посещают выставку Дали в «Манеже»
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Политика
Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС и провёл ряд перестановок в силовых ведомствах.
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Армия и оружие
Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине
События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Футбол
Станислав Черчесов: «Головин имеет определенный статус в „Монако“»
Саша уже имеет там определенный статус.
Общество
Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»
Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Экономика
На 6,4% вырос средний размер автокредита в РФ в 2019 году
В России за 2019 года средний размер автокредита составил 787,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он вырос 6,4% (в 2018 году — 739,8 тыс. руб.).
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.