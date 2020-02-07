Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры в расширенном составе с участием российской делегации после хоккейного матча.

Путин и Лукашенко начали переговоры в расширенном составе

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