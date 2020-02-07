Политика
Политическая ЭкспертизаПутин и Лукашенко начали переговоры в расширенном составе
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры в расширенном составе с участием российской делегации после хоккейного матча.
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Мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать... В целом, в первом части, мы подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня. Сейчас их можно уточнить уже в расширенном составе.
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На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
КП - Беларусьвчера в 07:09
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Происшествия
В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек
Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Здоровье
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Здоровье
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Снижение числа заболевших новым коронавирусом было впервые зафиксировано в Китае 6 февраля, но говорить о пике болезни пока рано, сообщил на брифинге в Женеве исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии
15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Общество
В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
В Екатеринбурге 10-летние девочки избили одноклассницу
В одной из школ Екатеринбурга произошло ЧП. Одноклассники избили 10-летнюю девочку после уроков.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию
В кадре молодая жена Евгения Петросяна позирует в клетчатой рубашке и джинсовых брюках-палаццо.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Культура
Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар»
Анна Бутурлина Стоит отметить, что песня Into the unknown из анимационного фильма "Холодное сердце 2" номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Политика
Познер оценил идею упростить получение гражданства РФ иностранцам
Журналист Владимир Познер считает упрощение процедуры получения гражданства "хорошим" и он его поддерживает, сообщает НСН.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.