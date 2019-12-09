Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Затраты с белорусской стороны появились из-за налогового маневра, который проводили в России в нефтяной сфере. Семашко рассказал, что вопрос полной компенсации издержек может быть решен только через пару лет, после 1 января 2022 года, поскольку нужна унификация налоговых законодательств.
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Путин и Лукашенко в Сочи не оставили Зеленскому шансов

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Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

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Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05
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РИА Новости 01:47
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Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
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Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

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Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
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Вышел тизер второго сезона «Содержанок»

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Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

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На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
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