Экономика
RuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Затраты с белорусской стороны появились из-за налогового маневра, который проводили в России в нефтяной сфере. Семашко рассказал, что вопрос полной компенсации издержек может быть решен только через пару лет, после 1 января 2022 года, поскольку нужна унификация налоговых законодательств.
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Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правда08 декабря в 12:24
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолец08 декабря в 10:17
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