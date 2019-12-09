Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Затраты с белорусской стороны появились из-за налогового маневра, который проводили в России в нефтяной сфере. Семашко рассказал, что вопрос полной компенсации издержек может быть решен только через пару лет, после 1 января 2022 года, поскольку нужна унификация налоговых законодательств.
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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Семашко: Найдены развязки по большинству «дорожных карт»

Российская газета08 декабря в 12:18

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15

Путин и Лукашенко в Сочи не оставили Зеленскому шансов

REGNUM08 декабря в 17:13

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолец08 декабря в 10:17

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05
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Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
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Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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Порядка 35% россиян считают, что справедливым заработком рабочего человека является не менее 50 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

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Объявлены номинации на «Золотой глобус»

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В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты

В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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