Затраты с белорусской стороны появились из-за налогового маневра, который проводили в России в нефтяной сфере. Семашко рассказал, что вопрос полной компенсации издержек может быть решен только через пару лет, после 1 января 2022 года, поскольку нужна унификация налоговых законодательств.

Путин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

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