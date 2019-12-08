Экономика
RuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Затраты с белорусской стороны появились из-за налогового маневра, который проводили в России в нефтяной сфере. Семашко рассказал, что вопрос полной компенсации издержек может быть решен только через пару лет, после 1 января 2022 года, поскольку нужна унификация налоговых законодательств.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем
BFM.ru08 декабря в 13:45
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолец08 декабря в 10:17
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правда08 декабря в 12:24
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия
Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Общество
Спикер ГД поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать в Саратове проверку правоохранительными органами региональных околоправительственных структур.
Политика
США не смогут остановить «Северный поток-2», заявил Лавров
США уже не остановят строительство трубопроводов «Северный поток-2», а также «Турецкий поток», уверен глава российского МИД Сергей Лавров.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Общество
Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире
Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.
Политика
Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Происшествия
В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села в Балтайском районе, которого подозревают в нападении с ножом на двух полицейских.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Здоровье
В Смоленске новорожденный умер в перинатальном центре
Жительница Смоленска рассказала в социальных сетях о своей страшной трагедии — в перинатальном центре умер ее новорожденный ребенок.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
Происшествия
Семеро мужчин избили девушку в Петербурге из-за ее внешнего вида
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Наука
Найдено противодействие супербактерии, устойчивой к антибиотикам
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки
В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Хоккей
«Флорида» уступила «Тампе», Бобровский отразил 46 бросков
Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов забил гол, тогда как страж ворот Сергей Бобровский отразил 46 бросков по своим воротам, став одним из героев встречи.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Политика
34-летняя Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии
Парламент Финляндии проголосовал за назначение 34-летней Санны Марин на пост премьер-министра, сообщает ТАСС.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.