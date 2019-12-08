Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

По словам посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, в субботу, 7 декабря, на переговорах в Сочи лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса по компенсации Минску издержек.
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Что Путин и Лукашенко решили в Сочи?

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«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем

BFM.ru08 декабря в 13:45

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

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Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05
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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

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В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
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Учёные доказали право России на расширение в Арктике границ шельфа

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

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«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
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Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
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В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

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Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
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Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландиии.
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Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

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На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
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Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
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Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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