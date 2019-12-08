Экономика
RuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
По словам посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, в субботу, 7 декабря, на переговорах в Сочи лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса по компенсации Минску издержек.
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«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем
BFM.ru08 декабря в 13:45
Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ
Московский Комсомолец08 декабря в 10:17
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Комсомольская правда08 декабря в 12:24
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