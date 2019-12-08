Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

По словам посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, в субботу, 7 декабря, на переговорах в Сочи лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса по компенсации Минску издержек.
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Что Путин и Лукашенко решили в Сочи?

Аргументы и Фактывчера в 19:33

«Белоруссия не хочет слияния и поглощения». На пути к интеграции еще много проблем

BFM.ru08 декабря в 13:45

Посол Белоруссии сообщил, о чём договорились Путин и Лукашенко

News.ru08 декабря в 10:05

Посол Белоруссии: Минск и Москва «договорились» о компенсациях

Росбалт08 декабря в 12:15

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК08 декабря в 11:19

Найдены подходы по компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Московский Комсомолец08 декабря в 10:17

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Комсомольская правда08 декабря в 12:24
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
ТАСС 09:15
Политика

В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 08:06
Общество

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
REGNUM вчера в 01:15
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС 07:49
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Политика

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
RT на русском 08:10
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Футбол

Рейс «Краснодара» в Испанию задержан из-за тумана

Делегация «Краснодара» не сумела вовремя вылететь в Испанию, где завтра, 12 декабря, команда должна сыграть с «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
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Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

В Германии скончался Юрий Лужков

Русский Запад вчера в 04:32
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
Интернет

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Общество

Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил воспитателя кадетского корпуса одной из школ Москвы Бориса Вершинина к 17 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации, передает «Интерфакс».
РБК 09:10
Политика

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»

26 августа, до частичной смены состава совета, член СПЧ Илья Шаблинский сказал, что он и другие правозащитники попросят включить фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля в проект амнистии к 75-летию Победы.
Интерфакс 07:51
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
РИА Новости 07:00
Гаджеты

IPhone 4 стал лучшим гаджетом десятилетия

Газета.Ru 08:44
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Гаджеты

Huawei выпустит собственную операционную систему

Компания Huawei Technologies намерена с 2020 года производить установку собственной операционной системы Harmony OS на большую часть своих устройств.
ГЛАС.RU 05:03
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 08:52
Политика

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.
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Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
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Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку

Страницы Воронежской культуры 09 декабря в 03:21
Футбол

«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Профиль вчера в 17:06
Общество

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
ТАСС вчера в 06:57
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «сложными»

Дождь вчера в 01:34
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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