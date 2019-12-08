По словам посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, в субботу, 7 декабря, на переговорах в Сочи лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса по компенсации Минску издержек.

Путин и Лукашенко нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

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