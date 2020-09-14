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РБК
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

URA.Ru13:11
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русском13:09
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАСС14:03
Коммерсантъ

Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Главное

Коммерсантъ14:02
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфакс13:14
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.ру13:07
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новости13:54

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску
Игромания.ру07:39
1

Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45
12

Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газета14:23
75

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
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МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАСС04:43
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