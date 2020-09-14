МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.