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РБК
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
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Коммерсантъ

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской базы

Коммерсантъвчера в 13:45
URA.Ru

Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

URA.Ruвчера в 13:11
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфаксвчера в 13:14
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русскомвчера в 13:09
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
iReactor13 сентября в 13:56
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В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании.
Известия17:24

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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