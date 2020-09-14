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РБК
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
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URA.Ru

Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

URA.Ruвчера в 13:11
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русскомвчера в 13:09
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфаксвчера в 13:14
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 13:10
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54

AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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В России вынесен на рассмотрение новый масштабный проект изменения ПДД

Проект правок к Правилам дорожного движения (ПДД) подготовило Министерство транспорта РФ, который введет ограничения для владельцев электросамокатов, сегвеев, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
SM Newsвчера в 03:55
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National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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