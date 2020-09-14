Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 13:10