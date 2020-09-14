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РБК
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
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Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
URA.Ru

Выяснилось, о чем четыре часа беседовали Путин и Лукашенко

URA.Ruвчера в 13:11
RT на русском

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

RT на русскомвчера в 13:09
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской базы

Коммерсантъвчера в 13:45
Интерфакс

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

Интерфаксвчера в 13:14
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
РИА Новостивчера в 11:03
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Ридусвчера в 14:46
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новостивчера в 13:45
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