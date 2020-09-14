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РБК
РБК

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

Известия22:28
REGNUM

Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко

REGNUMвчера в 16:19
ТАСС

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

ТАССвчера в 14:03
Взгляд.ру

В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Взгляд.рувчера в 13:07
Российская газета

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Российская газетавчера в 13:41
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российской базы

Коммерсантъвчера в 13:45
РИА Новости

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

РИА Новостивчера в 13:54
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусьвчера в 07:21

Продажи нового iPhone 12 могут начаться уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
145

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
5

AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия рефинансирует госдолг Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 13:37
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35