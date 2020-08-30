Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Президенты также договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.