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Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Президенты также договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается на сайте Кремля, стороны подтвердили
 «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
Ведомости05:47
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Интерфакс13:21
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 29 — 30 августа. Пенсионеры получат выплаты, Путин и Лукашенко встретятся в Москве, студентам повысят стипендии

URA.Ru13:00
РИА Новости

Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет

РИА Новости05:42
ТАСС

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

ТАСС05:44
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

Коммерсантъ05:29
РБК

Путин поздравил Лукашенко с 66-летием

РБК06:15
RT на русском

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

RT на русском10:12
КП - Беларусь

Лукашенко и Путин договорились о встрече в ближайшее время

КП - Беларусь06:27

Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.
Взгляд.ру13:03

Алена Косторная не получила разрешения на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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От коронавируса COVID-19 оказались эффективными лекарства для кошек

«Основная протеаза кошачьей формы коронавируса и вирус, связанный с инфекционным перитонитом кошек, очень гомологичен по сравнению с протеазой SARS-CoV2, связанной с COVID-19», - говорит Джоан Лемье, профессор кафедры биохимии Университета Альберты, Исследователь сказал, что успех в лечении кошек этим лекарством может быть перенесен на помощь людям, инфицированным COVID-19.
Сайт интересных новостей07:44
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Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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