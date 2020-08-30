Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Президенты также договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается на сайте Кремля, стороны подтвердили
«обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
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