Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Главы государств обратили особое внимание на ситуацию на западном направлении. Лукашенко также рассказал Путину о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в Белоруссии, сообщили в Кремле. Кроме того, они обсудили борьбу с COVID-19.