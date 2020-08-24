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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Главы государств обратили особое внимание на ситуацию на западном направлении. Лукашенко также рассказал Путину о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в Белоруссии, сообщили в Кремле. Кроме того, они обсудили борьбу с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
Коммерсантъ09:57
Подробнее о событии
ТАСС

Вакцина для Белоруссии и предсказание пандемий. Главное о коронавирусе за 24 августа

ТАСС12:05
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБК10:42
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

РИА Новости10:36
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились испытать российскую вакцину на белорусах

Коммерсантъ09:57
Телеканал 360°

Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от коронавируса

Телеканал 360°09:46
URA.Ru

Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

URA.Ru10:03
RT на русском

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко

RT на русском10:05
КП - Беларусь

«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

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В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

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Взгляд.ру08:31
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
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