Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Главы государств обратили особое внимание на ситуацию на западном направлении. Лукашенко также рассказал Путину о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в Белоруссии, сообщили в Кремле. Кроме того, они обсудили борьбу с COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
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