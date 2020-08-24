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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Путин и Лукашенко обсудили методы стабилизации обстановки в Белоруссии

Во время беседы Лукашенко сообщил российскому коллеге о том, к каким методам белорусские власти прибегают в ходе решения возникших в республике проблем. Также стороны обсудили поставки вакцины от коронавируса.В источнике
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РБК

Путин и Лукашенко провели четвертый телефонный разговор за две недели

РБКвчера в 12:35
RT на русском

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:05
ТАСС

Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Белоруссии

ТАССвчера в 10:30
Российская газета

Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси

Российская газетавчера в 10:16
Известия

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Известиявчера в 09:49
Комсомольская правда

Не верящий в коронавирус Лукашенко попросил у Путина вакцину

Комсомольская правдавчера в 10:30
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили шаги по стабилизации ситуации в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:36
КП - Беларусь

«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

КП - Беларусьвчера в 09:59

В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки

Копенгаген, 24 августа 2020, 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
REGNUMвчера в 16:28

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
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Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Российские врачи, лечившие основателя ФБК Алексея Навального в омской больнице, с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась.
РБКвчера в 13:46
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Курские пограничники не пропустили в Россию 23 граждан Украины

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Курской области, задержанные сообщили, что предъявленные ими справки в медицинских учреждениях не выдавались, а куплены у неустановленных лиц на территории Украины по объявлениям в сети Интернет.
ГТРК Курсквчера в 10:52
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Купленная Ираном российская РЛС «Резонанс-НЭ» обнаружила F-35

Поставленная Ирану радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-НЭ», предназначенная для обнаружения летательных аппаратов, изготовленных по технологии стелс, и гиперзвуковых целей, обнаруживала и устойчиво сопровождала американские истребители F-35, летавшие в январе близ границ республики.
Известиявчера в 09:57
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«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Интерфаксвчера в 03:59
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Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфаксвчера в 15:30
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Минобразования Кубани дало разъяснения по справке об эпидокружении

В министерстве образования и науки Краснодарского края пояснили, кому из школьников необходимо перед началом учебного года получить справку об эпидемиологическом окружении.
Деловая газета. Югвчера в 07:14
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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