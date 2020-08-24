Путин и Лукашенко обсудили методы стабилизации обстановки в Белоруссии

Во время беседы Лукашенко сообщил российскому коллеге о том, к каким методам белорусские власти прибегают в ходе решения возникших в республике проблем. Также стороны обсудили поставки вакцины от коронавируса.