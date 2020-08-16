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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
В сообщении Кремля говорится
, что президенты продолжили обсуждение сложившейся ситуации в Белоруссии, «в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне».
РБК07:11
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РИА Новости

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

РИА Новости07:56
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ06:57
РБК

Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК07:11
Lenta.ru

Путин снова поговорил с Лукашенко

Lenta.ru06:59
ТАСС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

ТАСС07:13
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились в случае обострения ситуации в Белоруссии совместно реагировать на угрозу

Комсомольская правда06:56
Life.ru

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Life.ru06:54
КП - Беларусь

Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

КП - Беларусь08:04

Игонин объяснил, почему «Зенит» не должен оспаривать желтую карточку Ракицкого

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что питерский клуб не должен оспаривать вторую желтую карточку Ярослава Ракицкого в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Украинский защитник был удален с поля и теперь пропустит игру с ЦСКА.
Спорт день за днем12:02

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
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Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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