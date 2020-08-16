Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.В источнике
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