Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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Дмитрий Песков
Да, действительно планируется разговор с президентом Белоруссии. Будут обсуждаться двусторонние отношения, интеграционные процессы. Делегации двух стран плотно поработали... Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 04:30

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