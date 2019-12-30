Политика

REGNUMREGNUMПутин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему РФ и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонную беседу. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
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Агентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.
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