с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонную беседу. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему РФ и Белоруссии

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