Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
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Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. Телефонный разговор состоялся сегодня.В источнике
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Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Национальная служба новостей08:11