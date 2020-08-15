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РИА Новости
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. Телефонный разговор состоялся сегодня.В источнике
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Вестник Кавказа

Кремль раскрыл подробности переговоров Путина с Лукашенко

Вестник Кавказа07:44
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

РИА Новости08:18
Вести.Ru

Кремль уточнил детали разговора Путина и Лукашенко

Вести.Ru07:47
РБК

Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

РБК08:38
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко уверены в скором решении проблем Белоруссии

Коммерсантъ07:37
Национальная служба новостей

Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Национальная служба новостей08:11
ТАСС

Путин и Лукашенко отметили работу профильных ведомств по вопросу возвращения 32 россиян

ТАСС07:42

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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