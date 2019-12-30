Политика
РБКМосква и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа, говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.
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с чего всё началось
Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.ТАССвчера в 11:35
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РФ и Белоруссия обсудят вопросы поставок нефти и газа через профильные компании
Известиявчера в 12:03
Путин и Лукашенко поручили правительствам заключить газовый контракт до 1 января
Интерфаксвчера в 12:12
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