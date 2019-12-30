с чего всё началось

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа, говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Москва и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу

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