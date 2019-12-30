Политика
Газета.RuПутин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Происшествия
В Горно-Алтайске задержан председатель городской контрольно-счетной палаты
Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай задержали председателя контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина.
Политика
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов
В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно париться в бане
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Происшествия
Стоящий на коленях труп обнаружили в Омске
Жители Омска обнаружили под окнами многоэтажки стоящий на коленях труп мужчины, сообщили в СКР по Омской области.
Армия и оружие
Россия планирует ускорить свое гиперзвуковое оружие
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль за вооружениями
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Наука
Ученые нашли способ предсказать скорую смерть
Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты Америки) рассказали о методе, способном предсказать смерть в течении одного-трех лет у людей, страдающих сердечной недостаточностью с не требующей госпитализацией.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Культура
Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве
Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Происшествия
В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку
Общество
Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.