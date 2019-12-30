Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
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Агентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй - обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию.
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