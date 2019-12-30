с чего всё началось

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

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